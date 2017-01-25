Первые три недели января 2017 года во Всеволожске торжественно поздравляли одиноких пожилых людей. Акцию организовала местная общественная организация «Диалог поколений», которая запустила краудфандинговую кампанию «Когда зажигаются ёлки».

Идею поддержали в прессе и социальных сетях. Проект привлек финансирование от 87 человек, в том числе чиновников Всеволожского района. Народную инициативу поддержали певица Эдита Пьеха и актриса Анастасия Мельникова. В итоге авторы новогодней акции собрали достойную сумму за месяц.

А началось все с того, что осенью 2016 года фандрайзер (специалист по привлечению ресурсов) общественной организации «Диалог поколений» Алена Манькова прошла курс обучения в образовательном проекте «Школа краудфандинга для НКО», организованном Центром поддержки общественных инициатив. По итогам семинаров Алена запустила проект «Когда зажигаются ёлки».

На средства, которые удалось собрать для новогоднего праздника, волонтеры арендовали помещение, купили еду и подарки и провели праздничный огонек для одиноких людей преклонного возраста. После праздника коллектив «Диалога поколений» вместе с командой волонтеров еще три недели продолжал поздравлять жителей Всеволожского района. Они отвозили Деда Мороза и Снегурочку к пожилым жителям отдаленных деревень, которые в силу возраста и здоровья не смогли приехать на концерт. Людям вручали подарки и угощения, передавали поздравления от всех единомышленников и спонсоров крауд-кампании.

Руководство «Школы краудфандинга для НКО» уверено, что данная акция – знаменательное событие для Всеволожска, теперь благотворительность в 47-м регионе вышла на новый уровень.