Гимнастки соревновались с улыбкой

В посёлке имени Морозова в прошедшие выходные проходило Открытое первенство Всеволожской ДЮСШ «От улыбки». Это соревнование проводится в третий раз, и его популярность уже вышла за рамки нашего района.

На этот раз в соревновании приняли участие гимнастки от 3 до 14 лет, приехавшие из разных поселений Всеволожского района, из Санкт-Петербурга, Мурманска, посёлка Гаджиево Мурманской области. Всего за два дня выступили 130 юных спортсменок.

Учащиеся отделения художественной гимнастики Всеволожской ДЮСШ выступили достойно и вышли на призовые места. Но самое главное – это была демонстрация красоты, грации, нежности. Участники состязания благодарят родную спортивную школу и организаторов за предоставленную возможность выступить в первенстве «От улыбки» и показать своё мастерство.

Основную нагрузку по организации турнира взяла на себя тренер Морозовского отделения Всеволожской ДЮСШ по художественной гимнастике Любовь Орловская.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА