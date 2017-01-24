Министерство сельского хозяйства РФ включило два проекта из Ленинградской области в перечень субсидируемых инвестиционных проектов, среди которых программа Агрофирмы «Выборжец» из Всеволожского района. В рамках состоявшейся в министерстве комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса одобрение получили программы реконструкции тепличного комплекса площадью 11 га ЗАО
Агрофирма «Выборжец» получила право на поддержку из бюджета
Министерство сельского хозяйства РФ включило два проекта из Ленинградской области в перечень субсидируемых инвестиционных проектов, среди которых программа Агрофирмы «Выборжец» из Всеволожского района.
В рамках состоявшейся в министерстве комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса одобрение получили программы реконструкции тепличного комплекса площадью 11 га ЗАО «Агрофирма «Выборжец» и технической и технологической модернизации молочной фермы ЗАО «Племенной завод «Большевик». Общая стоимость работ – более 2,2 млрд рублей, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Включение в реестр дает право на получение субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам. Всего в 2014–2016 годах в федеральный перечень вошел 61 проект ленинградских предприятий.