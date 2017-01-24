Агрофирма «Выборжец» получила право на поддержку из бюджета

Министерство сельского хозяйства РФ включило два проекта из Ленинградской области в перечень субсидируемых инвестиционных проектов, среди которых программа Агрофирмы «Выборжец» из Всеволожского района.

В рамках состоявшейся в министерстве комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса одобрение получили программы реконструкции тепличного комплекса площадью 11 га  ЗАО «Агрофирма «Выборжец» и технической и технологической модернизации молочной фермы ЗАО «Племенной завод «Большевик». Общая стоимость работ – более 2,2 млрд рублей, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Включение в реестр дает право на получение субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам. Всего в 2014–2016 годах  в  федеральный перечень вошел ­ 61 проект ленинградских предприятий.

 

24 Январь, 2017
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