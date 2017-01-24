В поселке Углово – новый ФАП

Сегодня, 24 января, в поселке Углово в торжественной обстановке открылся фельдшерско-акушерский пункт. Этот ФАП стал седьмым в структуре Всеволожской КМБ и первым в рамках реализации проекта приближения врачебной медицинской помощи к сельскому населению, реализуемый в Ленинградской области.

Опыт возведения и эксплуатации этого первичного медицинского учреждения будет учтен при проектировании и строительстве следующих ФАПов, тем более что до конца 2017 года планируется ввести в строй еще 8 подобных сооружений в разных районах Ленинградской области. Программа находится под контролем губернатора Ленинградской области, на это обратил особое внимание в своем выступлении заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. На открытии ФАПа также присутствовал председатель комитета по здравоохранению ЛО Сергей Вылегжанин.

Главный врач Всеволожской больницы Константин Шипачев поблагодарил за содействие в реализации проекта администрацию Всеволожского района в лице Андрея Низовского и главу Романовского сельского поселения Сергея Белякова, отметил качество работ, выполненных компанией-застройщиком. Строители торжественно вручили ключ от нового здания медикам.

ФАП будет обслуживать жителей поселка Углово, а также близлежащих населенных пунктов. Здесь в современных кабинетах будут вести прием фельдшер и акушер, а также узкие специалисты в соответствии с расписанием. Кроме того, у пациентов появится возможность сдать кровь на анализ, сделать необходимые инъекции, прививки, перевязки. Пункт рассчитан на ежедневный прием 25 человек, также фельдшер будет обслуживать вызовы на дом.