Всеволожск опять остался без бюджета

Во Всеволожском центре культуры и досуга сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание совета депутатов МО «Город Всеволожск», на котором депутатам вновь не удалось прийти к согласию по вопросу местного бюджета.

В повестке заседания значились семь вопросов. Главным пунктом повестки было рассмотрение проекта бюджета города на 2017 год. После доклада заместителя главы администрации МО «Город Всеволожск» – начальника управления финансов, экономики, промышленной политики и торговли Маргариты Фроловой состоялось обсуждение представленного документа. В результате непродолжительных прений проект бюджета депутатами был отклонен. Парламентарии раскритиковали основные параметры бюджета и приняли решение продолжить обсуждение проекта в феврале.

Напомним, что проблемы с главным финансовым документом Всеволожска начались 20 декабря 2016 года, когда местный совет депутатов решил не принимать бюджет на следующий год.