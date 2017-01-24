От уравниловки – к справедливости

Проект Социального кодекса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вновь вернул на доработку. Что не устраивает руководителя региона в этом обсуждаемом документе и каким он должен быть, Александр Юрьевич рассказал 23 января на пресс-конференции в областном Доме правительства. На встрече присутствовали представители профильных комитетов, депутаты ЗакСа, журналисты нескольких СМИ.

Предваряя возможный вопрос, губернатор сразу пояснил: независимо от того, будет принят Социальный кодекс или нет, ситуация в регионе не ухудшится. Ленинградская область – один из немногих субъектов РФ, который не только полностью выполняет взятые на себя социальные обязательства, но и идет в своей политике с опережением. На 2017 год запланирована индексация социальных выплат на 6%, причем по основным мерам социальной поддержки. Речь идет о таких категориях, как ветераны, труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда ЛО. Индексироваться будут также ежемесячные денежные компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям.

Ленинградская область – пока единственный на Северо-Западе регион, где с января 2017 введены года еще четыре меры социальной поддержки населения: ежемесячная денежная выплата инвалидам детства 1–2 группы по зрению, ежегодное пособие на детей, страдающих орфанными заболеваниями, которые требуют постоянного дорогостоящего лечения, ежемесячная компенсация на содержание детей-инвалидов с особыми потребностями (в том числе компенсация на приобретение предметов быта и специального оборудования, инвентаря), ежемесячная компенсация части расходов малоимущих семей на оплату жилья по договору найма в жилом помещении частного жилого фонда. Последнее касается тех семей, которые стоят на очереди и не могут получить в собственность жилье. Они вправе по согласованию со службами социальной защиты арендовать частное жилье. Все эти выплаты будут обеспечены областным бюджетом.

Очевидно для всех, что Социальный кодекс – это дополнительная нагрузка на бюджет, но губернатор считает, что вопрос финансирования мер, которые будут прописаны в документе, нужно решать не только за счет бюджетных средств.

– Мы хотели сделать Социальный кодекс прогрессивным, – сказал Александр Дрозденко, – таким, чтобы он стал ориентиром, маяком для других субъектов в РФ. В Социальном кодексе все социальные выплаты должны определяться в соответствии с критерием нуждаемости. Не платить всем и по чуть-чуть, а платить больше, но тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы для себя определили «отсечку» среднедушевого дохода семьи в размере 28 505 рублей, которая должна лечь в основу расчетов для причитающихся социальных выплат.

Это именно тот уровень, с которого семья может решать свои проблемы без социальной поддержки государства. Однако семьи с детьми-инвалидами и те семьи, которым положены федеральные выплаты, такой поддержки не лишатся.

Социальный кодекс не ухудшит положения граждан, которые нуждаются в помощи государства, а вот гражданам, имеющим стабильный доход, придется рассчитывать только на себя. Губернатор ставит во главу угла социальной политики областного правительства борьбу с бедностью.

Судя по всему, введение Социального кодекса – дело не самого ближайшего будущего – он нуждается в серьезной доработке. Губернатор считает, что документ должен получить «максимальную оценку» не только экспертов, но и всего гражданского сообщества. Александр Дрозденко призывает общественность включиться в обсуждение проекта Социального кодекса, опубликованного на официальном сайте правительства Ленинградской области (http://social.lenobl.ru/napdelo/soc_kod), и в письменном виде высказать свои предложения и замечания, которые обязательно будут приняты во внимание.

Кроме того, в процессе окончательной подготовки этого документа необходимо будет исключить все неточные формулировки и устранить арифметические ошибки в расчетах.

Соб. инф.