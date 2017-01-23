24 января в Углово откроется новый ФАП

Завтра, 24 января, в 9.30 состоится открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Углово Романовского поселения Всеволожского района. Этот ФАП станет седьмым в структуре Всеволожской КМБ.

ФАП расположен в новом здании, построенном специально для размещения медицинского учреждения. Он будет обслуживать жителей поселка Углово, а также близлежащих населенных пунктов. В полностью оборудованных кабинетах будут вести прием фельдшер и акушер. Для удобства жителей будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, можно будет сдать кровь на анализ, сделать прививку, перевязку. Пункт рассчитан на ежедневный прием 25 человек, также фельдшер будет обслуживать вызовы на дом.