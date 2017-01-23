92% жителей Всеволожского района не испытывают проблем и неудобств во взаимодействии с представителями других национальностей. Таковы итоги масштабного соцопроса, который провели специалисты отдела по межнациональным отношениям администрации Всеволожского района.

Среди респондентов – россияне от 15 до 85 лет, проживающие в городской и сельской местности. Половина опрошенных со средним специальным или средним профессиональным образованием, 27% – неоконченным высшим или высшим образованием, 14% получили среднее полное образование, а 8% –среднее общее. Несколько высших образований или ученая степень была только у 1% участников опроса.

84% ответили, что межнациональные и межрелигиозные отношения во Всеволожском районе нейтральные. И только лишь 11% назвали их неблагоприятными. Примечательно то, что на вопрос: «Скажите, как Вы относитесь к этническим мигрантам (других национальностей, отличных от русской), которые приезжают жить в Ваш населенный пункт?» лишь 13% опрошенных ответили: «Отрицательно!», 15% – положительно, а 73% – нейтрально. Нашлись и такие, которые сказали, что мигрантов в их поселках нет.

– Люди подчеркивали, что государству необходимо уделить особое внимание формулированию единой идеи, в которой нашлось бы место межнациональным отношениям – рассказывает главный специалист по межнациональным и межконфессиональным отношениям МО «Всеволожский муниципальный район» Евгения Шостак. – Отмечу, что ситуация в сфере межнациональных отношений в районе спокойная. Бывает, когда некоторые люди, утрируя, начинают сводить обыкновенные бытовые конфликты к этническому фактору. Однако это не соответствует действительности.

По словам Шостак, большинство населения Всеволожского района положительно (61,3%) или нейтрально (34,4%) относится к представителям других национальностей. Только 4,3% отметили, что их отношение к представителям других культур хуже, чем нейтральное.

В ходе социологического опроса выяснилось, что чем выше уровень образования – тем больше толерантность. А вот пол, возраст и уровень достатка никак не влияют на национальные и межконфессиональные отношения.

Ирэн ОВСЕПЯН