Всеволожск принял участие в акции «Елки, палки, пять бизонов»

Совет молодежи города Всеволожска во главе с Егором Гунцовским 22 января принял участие в благотворительной экологической акции «Ёлки, палки, пять бизонов». Информация о ней была размещена в интернете и на плакатах. Возле магазина «Пирамида» в городе Всеволожске с 12 до 14 часов ребята принимали от населения новогодние елки, которые подлежат утилизации. Впрочем, любые хвойные, в том числе сосны и пихты, люди тоже могли сдать волонтерам.

Собранные хвойные в дальнейшем будут измельчены, а полученную щепу отправят на подстилку и подкормку животным – в Центр «Велес», в Центр помощи бездомным животным «Потеряшка», в Приют «Полянка», в Детскую конную академию «Рутения».

Ребята собрали 65 новогодних елок, это на 15 меньше, чем в прошлом году. Возможно, люди стали бережнее относиться к природе и переходят на искусственные новогодние ели.

Соб. инф.

Фото Александра ГРЮНШТАМА