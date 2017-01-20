Андрей Низовский вручил учителю из Всеволожска ключи от трехкомнатной квартиры

Сегодня глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от трехкомнатной квартиры в микрорайоне Южный учителю математики школы № 4 города Всеволожска Зульмире Мухаммедовне Алиевой. Ранее семья проживала в коммуналке, а потом ютилась в маленькой съемной квартире, за которую приходилось платить до 20 тысяч рублей ежемесячно.

– Это огромный подарок для нас, – волнуясь, говорит учитель. – Мы семь лет назад с семьей переехали во Всеволожск из Дагестана. В сентябре прошлого года я обратилась к директору МОУ СОШ № 4 Валерию Первутинскому с просьбой выделить служебную квартиру. Он посоветовал собрать документы и подать их на получение служебного жилья. Жаль, что супруг не дождался этого радостного события. Он скончался в прошлом году. Приятно, что администрация района не осталась равнодушной в этот трудный для нас момент. Знаете, я давно не видела улыбку моих детей. А сегодня они радуются. Планируют, в какой комнате будут жить, как обставят свои комнаты. В это воскресенье мы начнем перевозить вещи. И по традиции, первой в квартиру впустим кошку!

– В 2017 году – это первая семья, которая получила служебное жилье. Квартира была передана в собственность в рамках инвестиционного договора на застройку, – вручая ключи от жилья, сказал Андрей Низовский.

По словам Низовского, у администрации сегодня есть в собственности квартиры, которые решено предоставить в первую очередь работникам социальной сферы – учителям, врачам и другим категориям граждан. Жилье предоставляется на время, пока сотрудники работают и проживают во Всеволожском районе. В соответствии с решением совета депутатов выкупить эти квартиры проживающие не могут.

Отметим, что в 2016 году учителям, врачам, сотрудникам полиции и налоговой службы передано было 16 служебных квартир.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА