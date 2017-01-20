Сегодня глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от трехкомнатной квартиры в микрорайоне Южный учителю математики школы № 4 города Всеволожска Зульмире Мухаммедовне Алиевой. Ранее семья проживала в коммуналке, а потом ютилась в маленькой съемной квартире, за которую приходилось платить до 20 тысяч рублей
Андрей Низовский вручил учителю из Всеволожска ключи от трехкомнатной квартиры
Сегодня глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от трехкомнатной квартиры в микрорайоне Южный учителю математики школы № 4 города Всеволожска Зульмире Мухаммедовне Алиевой. Ранее семья проживала в коммуналке, а потом ютилась в маленькой съемной квартире, за которую приходилось платить до 20 тысяч рублей ежемесячно.
– Это огромный подарок для нас, – волнуясь, говорит учитель. – Мы семь лет назад с семьей переехали во Всеволожск из Дагестана. В сентябре прошлого года я обратилась к директору МОУ СОШ № 4 Валерию Первутинскому с просьбой выделить служебную квартиру. Он посоветовал собрать документы и подать их на получение служебного жилья. Жаль, что супруг не дождался этого радостного события. Он скончался в прошлом году. Приятно, что администрация района не осталась равнодушной в этот трудный для нас момент. Знаете, я давно не видела улыбку моих детей. А сегодня они радуются. Планируют, в какой комнате будут жить, как обставят свои комнаты. В это воскресенье мы начнем перевозить вещи. И по традиции, первой в квартиру впустим кошку!
– В 2017 году – это первая семья, которая получила служебное жилье. Квартира была передана в собственность в рамках инвестиционного договора на застройку, – вручая ключи от жилья, сказал Андрей Низовский.
По словам Низовского, у администрации сегодня есть в собственности квартиры, которые решено предоставить в первую очередь работникам социальной сферы – учителям, врачам и другим категориям граждан. Жилье предоставляется на время, пока сотрудники работают и проживают во Всеволожском районе. В соответствии с решением совета депутатов выкупить эти квартиры проживающие не могут.
Отметим, что в 2016 году учителям, врачам, сотрудникам полиции и налоговой службы передано было 16 служебных квартир.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА