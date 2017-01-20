Фестиваль «Играй, блокадная гармонь» пройдет с 22 по 30 января

В этом году в седьмой раз в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Играй, блокадная гармонь». На него съедутся гармонисты из самых разных уголков России. Концерты будут проходить каждый день с 22 по 30 января. В репертуаре гармонистов – любимые песни военных лет и авторские песни и стихи на военную тему.

Среди артистов – ансамбль«Отрада» из Всеволожского района. Для жителей нашего района важной новостью будет то, что один из концертов фестиваля пройдёт в посёлке Кузьмоловский – 25 января в 16.00 в Доме культуры. Впрочем, возможно, кому-то будет ближе приехать в Концертный зал у Финляндского вокзала, где 30 января в 15.00 пройдёт выступление гармонистов, посвящённое памяти Маринеско. Вход на все концерты фестиваля бесплатный, но по пригласительным билетам.

Людмила ОДНОБОКОВА