Крещение – оно и в Африке Крещение

Наступила особо значимая для православных христиан дата – 19 января церковь празднует Крещение Иисуса Христа. Настоятель Токсовского собора Архистратига Божия Михаила отец Лев Нерода во время своей убедительной и очень яркой речи, последовавшей после чина освящения воды, подчеркнул значение Пресвятой Троицы.

После завершения церковной службы священники в белоснежном облачении, а за ними – и прихожане храма – прошли к пруду, где уже была подготовлена купель, с давних пор именуемая иорданью в память о знаменательном событии – крещении Иоанном Предтечей в водах реки Иордан будущего Спасителя Иисуса Христа.

Там, у креста, вырубленного изо льда, настоятель храма и обратился к прихожанам со словами, обращенными к сердцу и уму, напомнив о том, что в праздник Крещения вода приобретает особенные качества, позволяя людям очистить душу от грехов, а тело – от немощей.

Для всех, кто жаждал приобщиться к таинству крещения, у пруда были подготовлены палатки: одна – для женщин, другая – для мужчин. В третьей палатке оборудовали сауну, но туда заходили лишь немногие, возможно, только те, кто впервые решился окунуться в ледяную купель.

Среди купавшихся в проруби людей далеко не все были прихожанами храма, некоторые окунались даже без креста. Тем не менее каждый из опрошенных признался, что крещенское купание – не просто испытание воли, но и особый обряд, который на целый год дает заряд бодрости, здоровья, позволяет очистить душу и по-новому взглянуть на жизнь.

На берегу пруда мы заметили чернокожего молодого человека, который на общем фоне смотрелся очень экзотично. Оказалось, что житель Нигерии, а в настоящее время студент одного из петербургских вузов, приехал сюда вместе со своим другом и однокурсником Николаем. Келвин, кстати тоже христианин, сказал, что на его родине, в знойной Африке, в Крещение тоже купаются, но окунуться в нашу холодную купель не решился, чего нельзя сказать о его друге – тот приобщился к таинству.

В соборе между тем собралась длинная очередь за святой водой. Люди принесли с собой большие пятилитровые бутыли, чтобы поделиться крещенской водицей со своими близкими и друзьями. Крещенская вода называется еще агиасмой – святыней. В храмах ею окропляют иконы, богослужебные сосуды, облачения и нательные кресты во время чина освящения. Принимаемая с верой, она имеет силу врачевания недугов душевных и телесных. Поэтому христиане хранят святую крещенскую воду дома в достойном месте и пьют ее утром натощак.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА