Музей «Дорога Жизни» открылся после реконструкции

Сегодня состоялось торжественное событие – после масштабной реконструкции свои двери для посетителей открыл филиал Центрального военно-морского музея – Музей «Дорога Жизни», расположенный во Всеволожском районе на берегу Ладожского озера.

На открытии присутствовали почетные гости: глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, начальник Военно-морского управления Западного военного округа контр-адмирал Олег Журавлев, ветераны Великой Отечественной войны и жители Рахьинского городского поселения.

После реконструкции на месте прежнего деревянного здания музея был возведен современный музейный комплекс, включающий в себя ангары для исторической техники, основное здание музея, административно-хозяйственное здание и другие постройки. Залы в главном здании Музея «Дорога Жизни» теперь оснащены интерактивными столами с информационно-справочными системами по темам «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни», «9 Мая – День Победы». По последнему слову техники оснащен конференц-зал, в котором теперь можно проводить творческие вечера, встречи, конференции и лекции с демонстрацией видеоматериалов на большом экране.

«Открытие такого значимого для Всеволожского района музея говорит о том, что мы действительно чтим память тех, кто погиб на территории в том числе Рахьинского поселения. Сегодня состоялось еще одно событие, которое совпало с этой памятной датой, – в селе Павлово открылась новая школа. В ней обязательно будут проводить уроки патриотического воспитания подрастающего поколения, которому необходимо рассказывать о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны», –обратился к присутствующим Андрей Александрович.

Фото Антона ЛЯПИНА