Пожарные Ленинградской области поддержали всемирный флешмоб «Почтение пожарных их стальным коням». Вызов зарубежных коллег приняли огнеборцы 96 пожарной части города Всеволожска и сотрудники службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщают в ведомстве. Инициатором флешмоба является Лучианна Пачелло из
Пожарные Всеволожска приняли участие во всемирном флешмобе
Пожарные Ленинградской области поддержали всемирный флешмоб «Почтение пожарных их стальным коням». Вызов зарубежных коллег приняли огнеборцы 96 пожарной части города Всеволожска и сотрудники службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщают в ведомстве.
Инициатором флешмоба является Лучианна Пачелло из Бразилии. Она разместила в социальных сетях фотографию, где склоняется с почтением перед пожарными машинами, а они склоняют свои кабины в ответ. В России ее идею уже поддержали пожарные Иркутска, Казани, Раменского.
«Цель акции – выражение благодарности пожарным машинам, которые является для нас надежными помощниками. Они доставляют нас к месту пожара, помогают справляться с огнем», – прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области Виталий Антонов.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области