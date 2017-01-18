Пожарные Всеволожска приняли участие во всемирном флешмобе

Пожарные Ленинградской области поддержали всемирный флешмоб «Почтение пожарных их стальным коням». Вызов зарубежных коллег приняли огнеборцы 96 пожарной части города Всеволожска и сотрудники службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщают в ведомстве.

Инициатором флешмоба является Лучианна Пачелло из Бразилии. Она разместила в социальных сетях фотографию, где склоняется с почтением перед пожарными машинами, а они склоняют свои кабины в ответ. В России ее идею уже поддержали пожарные Иркутска, Казани, Раменского.

«Цель акции – выражение благодарности пожарным машинам, которые является для нас надежными помощниками. Они доставляют нас к месту пожара, помогают справляться с огнем», – прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области Виталий Антонов.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области