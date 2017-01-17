Лесколовское многоборье

15 января в спортивном зале Лесколовского центра образования было по-спортивному жарко. Одиннадцатый год подряд мужские команды собираются, чтобы принять участие в «Рождественском турнире по игровым видам спорта».

Этот увлекательный турнир очень необычен по формату. Одним составом в количестве 5 человек играют и в волейбол, и в баскетбол, и в футбол. Интерес к турниру возрастает с каждым годом. Все игроки понимают, что выдержать 8 часов физической нагрузки это сложно, нужно обладать высокой выносливостью. Так что приезжают лучшие из лучших.

В этом году в игровом марафоне принимали участие команды из Бугров, Кузьмолово, Лесколово, Осельков и сборная команда Всеволожского района, состоящая из воспитанников тренера Александра Жукова.

В общекомандный зачет идут результаты по всЛесколовское ем трем видам спорта. В волейболе была лучшей команда «Лесколово», в баскетболе «Олимп», п. Осельки, а в футболе команда «Кузьмолово». А по сумме трех видов спорта победителем турнира стала команда «Кузьмолово» (капитан Александр Жуков, Филипп Фирстов, Владислав Пылин, Виктор Полтавский, Ростислав Певнев); второе место у Осельковской команды «Олимп» (капитан Алексей Мирзабекьян , Алексей Попов, Андрей Веселов, Иван Цыпин, Александр Рогов); третье место у сборной команды Всеволожского района – команды РОО «Игра» (капитан Сергей Черный, Никита Паршаков, Владислав Смирнов, Евгений Дегтярев, Дмитрий Пачулия); четвертое место заняла команда Лесколово (капитан Владимир Заколюкин), пятое место у команды «Кузьмоловчанин» (капитан Данила Романов), шестое место у команды «Бугры» (капитан Алексей Скачков).

Марина ЗАКОЛЮКИНА