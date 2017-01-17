Более 50 купелей подготовлены для крещенских купаний в Ленобласти

В ночь с 18 на 19 января состоится празднование Крещения Господня. Традиционно обеспечивать безопасность верующих в местах массовых купаний будут сотрудники МЧС. По предварительной информации МЧС, планируется работа 59 купелей.

Накануне православного праздника инспекторы ГИМС проверят места крещенских купаний, заявленных администрациями муниципальных образований, на соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд.

Для обеспечения безопасности и оказания экстренной помощи у всех купелей будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, пожарно-спасательных подразделений и других экстренных служб.

Всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои возможности и состояние здоровья. Купание противопоказано для людей с сердечно-сосудистыми, кожными, онкологическими, простудными заболеваниями.

Список мест крещенских купаний на территории Всеволожского района:

Щегловское СП, дер. Щеглово, Щегловский парк, пруд.

Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде.

Сертоловское ГП, г. Сертолово, водоем по адресу: ул. Ветеранов, д.11, корп. 1.

Заневское СП, д. Кудрово, река Оккервиль.

Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерной.

Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское.

Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д.16, купель на территории собора.

Фото Антона ЛЯПИНА