Андрей Низовский посетил Рахью с рабочим визитом

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил Рахьинское городское поселение. Программа рабочей поездки предусматривала осмотр социальных объектов и встречу с жителями.

В поездке главу администрации сопровождали глава муниципального образования Александр Дубинин, глава администрации Рахьинского поселения Виталий Воробей, а также заместители главы администрации района.

Свою рабочую поездку Андрей Александрович начал с осмотра помещения Совета ветеранов в Борисовой Гриве, а затем посетил Рахьинский центр образования в деревне Ваганово, по кабинетам которого гостя провела директор Юлия Струлис. Делегация посетила пищеблок, школьный музей, который очень понравился всем гостям, класс трудового обучения и спортивный зал. На месте Андрей Низовский определил порядок действий по ремонту системы отопления в спортивном зале.

Затем командир Вагановской воинской части провел экскурсию по котельной, находящейся на территории части. Здесь также обсуждались пути решения наиболее острых проблем.

В завершение поездки Андрей Александрович посетил два дошкольных отделения Рахьинского центра образования: в Ваганово-2 и Рахье.

Встреча с жителями поселения состоялась в Рахьинском Доме культуры. Глава администрации поделился своими впечатлениями от осмотра основных объектов. Среди прочего обсуждались вопросы обеспечения граждан рабочими местами по месту жительства, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения питьевой водой. Отдельное внимание было уделено вопросам здравоохранения, организации движения транспорта и охраны правопорядка.