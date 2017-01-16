Обратитесь в Общественную приёмную губернатора

Губернатор Александр Дрозденко назначил Татьяну Павлову руководителем своей Общественной приёмной во Всеволожском районе.

Татьяну Васильевну земляки многие годы знали как депутата Законодательного собрания ЛО. Сейчас она уже работает в новой должности.

Общественная приемная губернатора работает по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет № 125-б, каждый третий вторник с 14.00 до 17.00.

Запись производится по телефону 24-537.

 

16 Январь, 2017
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