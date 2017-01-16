Сегодня в Ленинградской области начался прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений. Подавать заявление можно разными способами – через любой многофункциональный центр, вне зависимости от места жительства. Помимо этого, подача заявлений родителями первоклассников может осуществляться через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru)
Обратитесь в Общественную приёмную губернатора
Губернатор Александр Дрозденко назначил Татьяну Павлову руководителем своей Общественной приёмной во Всеволожском районе.
Татьяну Васильевну земляки многие годы знали как депутата Законодательного собрания ЛО. Сейчас она уже работает в новой должности.
Общественная приемная губернатора работает по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет № 125-б, каждый третий вторник с 14.00 до 17.00.
Запись производится по телефону 24-537.