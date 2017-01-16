Губернатор Александр Дрозденко назначил Татьяну Павлову руководителем своей Общественной приёмной во Всеволожском районе.

Татьяну Васильевну земляки многие годы знали как депутата Законодательного собрания ЛО. Сейчас она уже работает в новой должности.

Общественная приемная губернатора работает по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет № 125-б, каждый третий вторник с 14.00 до 17.00.

Запись производится по телефону 24-537.