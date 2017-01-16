Запись в первый класс стартовала в Ленобласти

Сегодня в Ленинградской области начался прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений. Подавать заявление можно двумя способами – через любой многофункциональный центр, вне зависимости от места жительства. Помимо этого, подача заявлений родителями первоклассников может осуществляться через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или портал «Образование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), а также в сами общеобразовательные организации.

Первый этап кампании по записи в первые классы пройдет с 16 января до 30 июня 2017 года. Однако решение о приеме детей в школы принимается учреждениями не ранее 15 дней после начала приема заявлений и по результатам сбора заявлений из всех источников. При этом для соблюдения прав всех родителей оставлено в силе правило, согласно которому место, дата и время подачи заявлений не являются критериями при принятии решения о зачислении в первый класс.