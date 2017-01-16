На привокзальной площади поселка Токсово есть архитектурный объект, который сразу обращает на себя внимание, – старая водонапорная башня, а точнее то, что от нее к сегодняшнему дню осталось.

Это здание в стиле «Северный модерн», построенное в 1917 году, – работа архитектора Урхо Пяллия. Водонапорная башня – техническое сооружение, поставленное в ходе строительства Кексгольмской железной дороги (Петербург – Хийтола), – предназначалась для пополнения запасов воды подвижного состава и для подачи воды в здание вокзала. На сохранившейся фотографии столетней давности башня выглядит как двухэтажное здание: внизу она кирпичная, вверху – деревянная. По словам старожилов, в таком виде башня существовала еще в шестидесятых годах ХХ века, но в разруху девяностых годов верхняя деревянная надстройка полностью сгорела. Стилизованное под крепостное средневековое сооружение, это здание в настоящее время состоит только из нижнего этажа высотой чуть больше шести метров.

С 2015 года водонапорная башня находится в муниципальной собственности Токсовского городского поселения. До этого она вообще многие годы никому не принадлежала, а в девяностых годах прошлого века там находилось питейное заведение, где продавалась «палёная водка». В народе за этой распивочной закрепилось название «Смерть мужьям» – видимо, были пострадавшие. Потом этот бизнес прикрыли, и долгие годы интереса в башне никто не проявлял. Вопрос о реставрации исторического здания не поднимался, и оно не только полностью потеряло свой первоначальный вид, но и всякую архитектурную привлекательность.

В 2015 году Фонд содействия развитию науки и спорта «Токсовская перспектива» заявил о своем желании использовать водонапорную башню для реализации социально-культурного проекта «Дом литературы и русского языка». Был подготовлен и проект, предусматривающий реконструкцию здания. «В концепцию нового социально-культурного объекта в центре Токсово заложена идеология маленьких book-store и книжных кафе-кофеен – что-то вроде проекта «Кофе и книги», имеющего безусловный успех в среде интеллектуальной молодежи…», – пишет сайт «Токсовская перспектива».

Места внутри сооружения мало, но реконструкция позволила бы на первом этаже разместить электронную библиотеку, а на втором – небольшую сменную галерею книжной графики. Проект предусматривает стеклянную пристройку к зданию, где будет оборудована лестница для инвалидов-колясочников. Местная администрация проект поддержала, здравомыслящая общественность – тоже. Но у этого привлекательного проекта неожиданно появился противник, а у того – единомышленники, которым сразу не понравилась идея реконструкции водонапорной башни. Они сделали все возможное, чтобы приостановить начавшиеся было работы: привлекли к ситуации средства массовой информации – и печатные, и телевизионные, обратились в разные влиятельные инстанции. Оппозиция настаивает не на реконструкции, а на реставрации, то есть восстановлении исторического облика здания, хотя без изменений там вряд ли возможно будет хоть что-нибудь разместить – места очень мало.

Как сложится дальнейшая судьба водонапорной башни, станет ясно только после проведения историко-культурной и технической экспертизы, но сейчас гораздо важнее приостановить процесс дальнейшего разрушения здания, чтобы было что восстанавливать. Здание продолжает разрушаться, а уже начавшуюся работу по реализации проекта пришлось прекратить, сообщили в администрации МО «Токсовское городское поселение». Пока проводятся лишь мероприятия по консервации здания.

Данную ситуацию прокомментировал председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский:

– Объект «Станционная водонапорная башня», обладающий признаками объекта культурного наследия, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, расположенных на территории Ленинградской области, приказом комитета по культуре Ленинградской области от 23 ноября 2016 года на основании заявления о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, поступившего от группы граждан Российской Федерации, жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Объект находится в муниципальной собственности. В соответствии с федеральным законом в отношении объекта в течение года должно быть принято решение (на основании историко-культурной экспертизы) о включении или невключении его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия с определением категории – федеральный, региональный или муниципальный.

В адрес администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» направлено соответствующее уведомление о включении объекта в перечень, а также разъяснены требования, предъявляемые к собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, определенные в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Кроме того, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» как собственник выявленного объекта культурного наследия проинформирована об установлении в соответствии с федеральным законом требований к сохранению объекта культурного наследия, включающих требования к консервации, ремонту, приспособлению объекта под современное использование, а также проведение работ по реставрации выявленного объекта культурного наследия по его инициативе, разъяснен порядок проведения таких работ, установленный федеральным законом № 73-ФЗ.

Собственником разработана проектная документация по приспособлению объекта под современное использование. В соответствии с порядком согласования и проведения работ на выявленном объекте культурного наследия с учетом изменения статуса объекта и для согласования проекта необходимо проведение историко-культурной экспертизы документации по проекту в соответствии с положением о государственной историко-культурной экспертизе.

На данный момент проект реконструкции здания уже проходит историко-культурную экспертизу. В целях поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и без изменения объемно-планировочного и конструктивного решения и структуры выявленного объекта культурного наследия собственник обратился в комитет по культуре с просьбой согласовать проведение первоочередных работ: закрытие теплого контура здания, установку окон и входной двери.

Комитет по культуре в соответствии с требованием к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия согласовал с администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» проведение указанных консервационных работ.

Соб. инф.