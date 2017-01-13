Областные гастроли театра «Ковчег»

11 спектаклей на 10 площадках в 9 районах Ленинградской области в прошедшем году отыграл областной театр «Ковчег» в рамках специального проекта правительства 47-го региона на средства, выделенные губернатором Александром Дрозденко. Спектакли рассчитаны не только на взрослую аудиторию, но и на подростков и малышей.

Отметим, что актёров «Ковчега» публика обычно приветствует тепло и рукоплещет блистательной игре. И не зря, ведь, следуя традициям русского психологического театра, здесь смело экспериментируют с разными жанрами. Художественный руководитель театра «Ковчег» – Людмила Манонина-Петрович, ученица Зиновия Корогодского и Григория Козлова.

Сегодня в репертуаре театра спектакли по произведениям Валентина Распутина, Бориса Васильева, Брайана Фрила, Сергея Козлова, Алексея Арбузова, Владимира Джурджевича, Семёна Кирова, Юрия Алесина и Игоря Шприца.

В труппу «Ковчега» вошли актёры петербургских театров и молодые выпускники театральных вузов России. Среди них народная артистка России Галина Карелина и народная артистка России Ирина Соколова.

В планах театра – обзавестись своей площадкой, где можно будет ставить новые спектакли.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы театра “Ковчег”