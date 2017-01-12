Завтра Почта России начнет доставку пенсионерам выплат в 5000 рублей

С 13 по 28 января, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется, сообщает Почта России.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. При этом в отдельных регионах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.