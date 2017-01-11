Ленинградская область – Мекка для туристов

Британская газета The Guardian опубликовала список самых популярных туристических городов. Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в топовую двадцатку.

В газете обозначено несколько вариантов для поездки: семидневное путешествие по Санкт-Петербургу и Москве с проездом по железной дороге и десятидневный маршрут по Петербургу и Ленинградской области. «Последние дни империи и начало революции» можно проследить, воспользовавшись самым бюджетным и продуктивным, по мнению издания, вариантом тура: однодневные пешие прогулки в группе из пяти туристов.

Тем временем в правительстве Ленинградской области, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), отмечают, что за прошедшие новогодние и рождественские праздники Ленинградская область приняла 27% туристов – россиян, выбравших для себя оздоровительный отдых. По популярности санатории и профилактории региона уступили только курортным учреждениям Московской области, которые, в свою очередь, посетили 43% отдыхающих.

Также в АТОР подтвердили, что выросло и число туристов, купивших экскурсионные туры в Ленинградскую область. Наряду с соседними Вологодской и Псковской областями наш регион во время праздников пользовался повышенным спросом. По сведениям ассоциации туроператоров, в целом по России рост внутреннего туризма на каникулах составил около 10% по сравнению с январем 2016 года.

Стоит отметить, что в минувшем году Санкт-Петербург и Ленинградская область как единое туристическое пространство заняли второе место в номинации «Российский экскурсионный отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2016.