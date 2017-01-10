Ford во Всеволожске возвращается к пятидневке с 12 января

Завод Ford Sollers во Всеволожске меняет производственный график в 2017 году и переходит на 5-дневный режим работы после завершения зимних каникул. Производство на всеволожском заводе стартует 12 января.

Такой переход стал возможен в связи с увеличением продаж в 2016 году на 8%. Также компания Ford Sollers наладила экспортные поставки моделей Focus и Mondeo, выпускаемых на заводе во Всеволожске, на новые экспортные рынки – в Армению и Республику Беларусь. Кроме того, с целью повышения загрузки предприятия в 2016 году на заводе во Всеволожске стартовал проект по сварке компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga, которая производится на заводе компании в Елабуге, Татарстан.