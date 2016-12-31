С 1 января проезд подорожает

Завтра проезд в петербургском транспорте подорожает. «Прокатиться» на наземном транспорте и в метро станет дороже на 10 рублей. Стоимость одноразового проезда в наземном транспорте будет стоить 40, а в метро – 45 рублей.

При этом проезд по картам «Подорожник» подорожает только на 7,7 процента и будет стоить 32–36 рублей. За поездки с 11 по 20 придется платить по 36 рублей, с 21 по 30 поездку – по 34 рубля, с 31 по 40 поездку – по 33, с 41 и далее – по 32. Так что основная нагрузка ляжет на приезжих и тех, кто пользуется метро и транспортом разово.

Инициатива увеличения платы за проезд принадлежит губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Депутатская комиссия Законодательного собрания Северной столицы, изучив вопрос, согласилась с данным предложением. Пока неизвестно, коснется ли нынешнее повышение роста цен на маршрутные такси.

Инициаторы проекта рассчитывают таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока.

Ирэн ОВСЕПЯН