Сегодня, 21 декабря, в зале КДЦ «Южный» чествовали работников Всеволожской пожарной охраны, со дня основания которой минуло ровно 110 лет. Сказать добрые слова в адрес юбиляров и наградить грамотами заслуженных огнеборцев приехал глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский.

– Этот праздник – очередной повод, чтобы выразить вам признательность и уважение. Но я уверен, что ваша служба достойна ежедневной благодарности. За то, что бережете всех нас и наши дома от беды, за то, что ежедневно храните наше спокойствие и безопасность.

Более века вы идете в бой с огненной стихией. Всеволожская пожарная охрана славна своими традициями, которые гордо несут ее сотрудники и ветераны. Ваш труд неоценим и важен. Пожарные части Всеволожского района имеют для нас огромное значение. Желаю вам успехов в службе, мужества, крепкого здоровья, стойкости и терпения! – поздравил с юбилеем всеволожских пожарных Андрей Низовский.

Праздничная программа включала в себя выступления официальных лиц, почетных гостей, а также концертные номера.