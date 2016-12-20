После трагедии в Иркутске, когда от поддельного спиртосодержащего средства «Боярышник» пострадали более 100 человек, из них более 70 погибли, вопросы продажи суррогатной алкогольной продукции как никогда актуальны. - Алкогольную продукцию желательно приобретать в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль, – информирует