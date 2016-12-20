Завтра во Всеволожске завоют сирены

21 декабря с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения на территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области. В ходе проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области

 

20 Декабрь, 2016
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