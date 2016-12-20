После трагедии в Иркутске, когда от поддельного спиртосодержащего средства «Боярышник» пострадали более 100 человек, из них более 70 погибли, вопросы продажи суррогатной алкогольной продукции как никогда актуальны. - Алкогольную продукцию желательно приобретать в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль, – информирует
Завтра во Всеволожске завоют сирены
21 декабря с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения на территории Ленинградской области.
По плану проводимой проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области. В ходе проверки просим жителей и гостей Ленинградской области сохранять спокойствие.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области