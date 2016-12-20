Глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский 20 декабря провел совещание по вопросу организации детского питания в образовательных учреждениях, в котором приняли участие руководители детских садов и школ, поставщики продуктов питания, представители Роспотребнадзора.

Всех участников встречи попросили письменно заполнить анкету из десяти вопросов, анализ которых позволит выявить наиболее уязвимые места в организации питания детей школьного и дошкольного возраста. Вопросы касались не только качества продуктов, но и состояния оборудования, профессионализма сотрудников пищеблоков, условий хранения.

После краткого вступительного слова Андрей Низовский внимательно выслушал выступления председателя комитета по образованию Александра Моржинского, руководителя Роспотребнадзора по Всеволожскому району Ольгу Владимирову, а также представителей организаций-поставщиков.

- У нас самое дорогое питание в области, а логистика самая простая! – заметил глава района и обратился к участникам совещания с просьбой высказать свое мнение по обсуждаемой теме.

На совещании прозвучало немало предложений, которые позволят организовать питание детей в образовательных учреждениях на качественно новом уровне. Речь шла о разработке раздельных нормативов для детей разного возраста, о создании паспортов пищеблоков, о замене старого оборудования, о повышении квалификации поваров, об установке платежных терминалов для школьников.