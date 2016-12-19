После трагедии в Иркутске, когда от поддельного спиртосодержащего средства «Боярышник» пострадали более 100 человек, из них более 70 погибли, вопросы продажи суррогатной алкогольной продукции как никогда актуальны. - Алкогольную продукцию желательно приобретать в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль, – информирует
Во Всеволожских тепловых сетях кадры решают все
«Нынешний отопительный сезон, по словам специалистов, проходит без особых эксцессов. Никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано», – говорят специалисты ОАО «Всеволожские тепловые сети». И это все благодаря слаженной работе коллектива.
– Кадры – это наша самая большая ценность, – признается генеральный директор ОАО «Всеволожские тепловые сети» Василий Рубин. – Это люди с большим стажем работы.
Как признается руководитель ОАО, это только на словах можно заменить любого профессионала. Но на самом деле специалистов найти нелегко. И все из-за того, что в лихие 90-е все кинулись строить ларьки и торговать. В то время все хотели быть либо бизнесменами, либо юристами-экономистами-финансистами. А вот инженерные специальности авторитетом не пользовались. Поэтому сегодня хороших конструкторов и инженеров трудно отыскать.
Кстати, недавно на тепловых сетях провели масштабное исследование. Тщательно изучили 300 километров (!) сетей и перевели в электронную форму. После этого намного легче стало контролировать их работу. Ведь наружное наблюдение за состоянием объектов и сооружений и наблюдения за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры – первоочередная забота.
– Многие не верили, что мы быстро справимся с этой работой, – говорит Василий Рубин. – Считали, что все затянется на четыре года. Но на ОАО сделали все в рекордно короткие сроки – всего за шесть месяцев.
Ирэн ОВСЕПЯН