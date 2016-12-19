«Нынешний отопительный сезон, по словам специалистов, проходит без особых эксцессов. Никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано», – говорят специалисты ОАО «Всеволожские тепловые сети». И это все благодаря слаженной работе коллектива.

– Кадры – это наша самая большая ценность, – признается генеральный директор ОАО «Всеволожские тепловые сети» Василий Рубин. – Это люди с большим стажем работы.

Как признается руководитель ОАО, это только на словах можно заменить любого профессионала. Но на самом деле специалистов найти нелегко. И все из-за того, что в лихие 90-е все кинулись строить ларьки и торговать. В то время все хотели быть либо бизнесменами, либо юристами-экономистами-финансистами. А вот инженерные специальности авторитетом не пользовались. Поэтому сегодня хороших конструкторов и инженеров трудно отыскать.

Кстати, недавно на тепловых сетях провели масштабное исследование. Тщательно изучили 300 километров (!) сетей и перевели в электронную форму. После этого намного легче стало контролировать их работу. Ведь наружное наблюдение за состоянием объектов и сооружений и наблюдения за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры – первоочередная забота.

– Многие не верили, что мы быстро справимся с этой работой, – говорит Василий Рубин. – Считали, что все затянется на четыре года. Но на ОАО сделали все в рекордно короткие сроки – всего за шесть месяцев.

Ирэн ОВСЕПЯН