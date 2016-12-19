Административная комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» напоминает о том, что с 10 декабря запрещен выход граждан на ледовые покрытия водоемов, расположенных на территории Всеволожского района.

Во избежание несчастных случаев просим граждан соблюдать данный запрет и предупреждаем, что за нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области, согласно ст. 2.10 Областного закона «Об административных правонарушениях» № 47-оз от 02.07.2003 г. в отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции:

– на граждан в размере от 2 000 руб. до 2 500 руб.,

– на должностных лиц – от 4 000 руб. до 5 000 руб.,

– на юридических лиц – от 50 000 руб. до 100 000 руб.

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни близких вам людей!

Ответственный секретарь административной комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Т.И. Голубева