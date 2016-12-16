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Фестиваль для детей с особыми возможностями прошел в кругу друзей
Сегодня, 16 декабря, в КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялся районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг».
Мероприятие посетила заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по социальному развитию Елена Фролова.
Как отметили организаторы фестиваля, его цель – содействие социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь главная задача таких мероприятий – создание условий для развития творческих способностей детей и привлечение внимания общественности к их проблемам.
В празднике приняли участие детские творческие коллективы Всеволожской школы-интерната, Всеволожского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, участники Кукольного театра-студии «Муравейник» Кузьмоловского дома культуры. В рамках программы состоялся показ короткометражного мультипликационного фильма Анимационной студии Всеволожского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга».
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА