Сегодня, 16 декабря, во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки состоялось торжественное награждение участников районного литературно-поэтического конкурса «Семейный очаг».

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова, настоятель храма Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца в пос. им. Свердлова, протоиерей Иаков Амбарцумов.

В этом году Всеволожский район отметил свое 80-летие, в августе мы отметили 90-летие со дня рождения нашего замечательного писателя земляка Юрия Слепухина, 130 лет исполнилось со дня рождения поэта Николая Гумилева. Тема конкурса особенно актуальна в связи с тем, что нынешний год в Ленинградской области был объявлен Годом семьи.

Вот уже 10 лет ежегодно накануне Дня святителя Николая-угодника в рамках Фестиваля православной культуры проводится конкурс самодеятельных писателей и поэтов Всеволожского района. В конкурсе приняли участие как уже состоявшиеся литераторы, так и начинающие. Они были награждены почетными дипломами и комплектами книг.

Присутствующие выразили уверенность в том, что в следующем году в рамках XI Фестиваля православной культуры, посвященному Году истории в Ленинградской области, наши читатели узнают имена лучших писателей разных поколений.