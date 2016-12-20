ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает о том, что в связи с производством работ на тепловой сети Ду-500 на участке от котельной № 6 до УТ-1-7 21 декабря 2016 г. с 09.00 до 21.00 в г. Всеволожске будет отключена подача ЦО и ГВС следующим абонентам:

• Ленинградская, 13, 16/1, 16/2, 16/3,18,18/1, 20/2, 20/3,24/84, 24А, 26,26А, 28, 30/1, 30/2, 32/1,32/2, 34/82, 36;

• Александровская, 79/2, 81/1, 81/2, 81/3, 88/2;

• Балашова, 3/1, 3/2, 4, 8/3, 10/1;

• Василеозерская, 1/1, 1/2, 2, 4, 5, 7, 8/6, 10/1;

• Героев, 3/1, 3/2, 3/3, 9, 9/1, 9/2, 11, 13/90, 15, магазин «Спар», универсам на ул. Героев, д. 17;

• Пер. Олениных, 2/1, 2/2;

• Колтушское шоссе, 78, 80/1, 80/2, 44/1, 44/2, парикмахерская (80/2), кафе «Шеду»;

• ООО «СИН», магазин «Пятерочка», (Дорога жизни д. 11), СТО;

• ЦРБ, роддом, скорая помощь, станция переливания крови, СЭС, Роспотребнадзор;

• Школа № 4, Д/сад № 4 на ул. Балашова, д. 5;

• Объекты ОАО «ВТС», ЕСЗ ВР ЛО (Межевая, д. 6);

• ЗАО «БТК групп», ООО «Меткон», ООО «Атмосфера» (Межевой проезд);

• ООО «Юлия», магазин «Дикси», магазин «Пятерочка» (ул. Ленинградская, д. 38);

• СТО, ЧП Шевченко, ООО «СДА» (Дорога жизни 9 км, станция диагностики);

• ООО «Меткон», Межевой пр., 3а;

• ООО «Победа», Межевой пр., 1.

На время остановки наружных тепловых сетей ответственным за здания и сооружения необходимо обеспечить сохранность внутридомовых систем отопления и произвести их запуск в работу после возобновления работы тепловых сетей.

В связи с увеличением объема работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду-500 по ул. Ленинградской от котельной № 6 до УТ-1-7 отключение ЦО и ГВС перенесли с 19.12.2016 (о чем сообщалось ранее) на 21.12.2016.