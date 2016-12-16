Отныне во Всеволожской общественной палате каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: Колтушское шоссе, 138, в кабинете № 125 осуществляется приём граждан.

Итоговое заседание Общественной палаты 47-го региона во Всеволожском районе состоялась в среду, 14 декабря. В заседании принимали участие представители Общественной палаты Ленинградской области во главе с Владимиром Поповым и местного филиала, Законодательного собрания ЛО, а также глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук и глава районной администрации Андрей Низовский.

Участники обсудили решение о передаче полномочий города на уровень муниципального района. Как не раз говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, процесс объединения завершен уже в 16-ти районах, за исключением города Сосновый Бор. Так получилось, что объединение состоялось аккурат в то время, когда главой администрации МО «Всеволожский муниципальный район» стал Андрей Низовский.

– Благодаря работе Общественной палаты решаются многие важные вопросы, – подчеркнул Андрей Низовский. – Мы будет стараться выстраивать тесные взаимоотношения между общественностью и местной властью в течение ближайшего года. Именно на этот период администрации Всеволожского района переданы полномочия городской администрации, которые теперь станут единой системой. Этой инициативой Александра Дрозденко была завершена реформа муниципального образования. Он, как хороший дипломат, сумел направить конфликт в нужное русло. Моя же задача доказать, что это объединение носит действительно конструктивный характер.

Об итогах работы Общественной палаты Всеволожского района за 2016 год рассказал ее председатель Виктор Рожнов. По его словам, во Всеволожском районе заседание Общественной палаты проводится раз в квартал, однако если будет в этом необходимость, члены палаты готовы проводить работу, невзирая на регламент. Обсуждались важные проблемы, касающиеся самых злободневных вопросов. Среди них – неудовлетворительная работа правоохранительных органов, недостаточное финансирование ветеранских организаций, отсутствие стратегии развития молодежной политики. Касаясь вопроса объединения городской администрации, Рожнов подчеркнул, что все происходящее – в интересах города Всеволожска. «Это – правильное решение», – отметил председатель местной Общественной палаты.

– Общественная палата Всеволожского района создана для обеспечения прозрачности принятия решений в госорганах, улучшения качества государственных услуг и создания условий для реализации гражданских инициатив, – отметил Виктор Рожнов. – Главной задачей Общественной палаты является возвращение доверия населения к органам власти. Несмотря на достаточный уровень гласности, замкнутость определенных госструктур не позволяет продемонстрировать, как принимаются чиновниками решения, как устроен государственный аппарат.

– Молодежь – наиболее уязвимая часть электората, – отметил в выступлении председатель комиссии по социальным вопросам, делам ветеранов и молодежи Николай Свирин. – Поэтому необходимо формировать не только политическую грамотность, но и устойчивую гражданскую позицию подрастающего поколения.

В заключение председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, межконфессиональным и межнациональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области Владимир Попов рассказал о деятельности комиссии за прошедший год.

По результатам работы уже создан реестр детских экологических организаций, принято решение о создании портала частных и негосударственных музеев, проведение серии обучающих семинаров для членов муниципальных палат.

– Мы приглашаем всех к участию в совместной работе, обмену опытом и налаживанию взаимодействия между общественными организациями области, –отметил Владимир Попов. – В будущем году планируются обсуждение проблемы кадетских классов, определение которых до сих пор законодательно не зафиксировано, но фактически классы существуют, и рассмотрение советов многоквартирных домов в качестве отдельной ячейки гражданского общества, способной аккумулировать интересы отдельных групп граждан.

Ирэн ОВСЕПЯН