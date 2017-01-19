В этом году в седьмой раз в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Играй, блокадная гармонь». На него съедутся гармонисты из самых разных уголков России. Концерты будут проходить каждый день с 22 по 30 января. В репертуаре гармонистов – любимые песни военных лет и авторские песни и стихи
График приема граждан руководящим составом УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД – начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД: вторник с 16.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД – начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00. Дежурная часть УМВД: 8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.