График приема граждан руководящим составом УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД – начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД: вторник с 16.00 до 18.00; заместитель начальника УМВД – начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00. Дежурная часть УМВД: 8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

19 Январь, 2017
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