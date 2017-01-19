В этом году в седьмой раз в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Играй, блокадная гармонь». На него съедутся гармонисты из самых разных уголков России. Концерты будут проходить каждый день с 22 по 30 января. В репертуаре гармонистов – любимые песни военных лет и авторские песни и стихи