Всеволожская школьница победила в интернет-олимпиаде ЦИК России по избирательному праву и процессу

Вчера, 23 января, в Центральной избирательной комиссии России подвели итоги интернет-олимпиады среди учащихся старших классов по избирательному праву и избирательному процессу.

Ленинградскую область представляли шесть школьников 10 и 11 классов – победители регионального этапа ежегодной олимпиады.

Победителями интернет-олимпиады стали учащаяся 10 класса Всеволожской школы № 2 Анастасия Жаркетерова (учитель обществознания Маргарита Симонова) и учащаяся 10 класса Бокситогорской школы № 2 Екатерина Комова (учитель истории и обществознания Александра Иванова).

Отметим, что всего восемь человек из 85 субъектов России заняли первое место в российской интернет-олимпиаде, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области.

В феврале победительницы поедут в Москву, в Центральную избирательную комиссию, на торжественное вручение дипломов 1 степени.