Ранее судимый мужчина с ножом пытался увести ребенка из школы во Всеволожске

Сегодня, 24 января, в 10.02 оперативники отдела вневедомственной охраны войск нацгвардии по Всеволожскому району задержали ранее судимого за грабеж и незаконное хранение наркотических и психотропных веществ мужчину. Подозреваемый угрожал ножом отцу ученика всеволожской школы.

В ходе следственных действий удалось выяснить, что в одном из средних учебных заведений Всеволожска утром пришли «незваные и нетрезвые гости» – женщина и ее сожитель. Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, женщина пытались забрать ребенка, который проживает с ее бывшим супругом. Работники общеобразовательного учреждения не отпустили ученика и сообщили отцу, который сразу выехал в школу. Во время «серьезного разговора» двух мужчин сожитель достал нож и начал угрожать бывшему мужу женщины. Охранник школы без промедлений нажал кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники вневедомственной охраны сразу выехали на место происшествия и задержали нарушителя правопорядка. Оперативники предотвратили серьезные последствия, к которым могло привести происшествие. Злоумышленника передали полиции.