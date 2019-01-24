В похорошевшей после ремонта Всеволожской детской школе искусств открылся барельеф М. И. Глинки. Работа выполнена скульптором Вадимом Маначинским, соавтором памятника В. А. Всеволожскому, установленному в центре города.

На белом барельефе, который создан из износостойкого синтетического материала, – портрет знаменитого русского композитора в окружении нот и героев оперы «Руслан и Людмила». Он встречает всех посетителей на входе в ДШИ.

Барельеф был заказан на премиальные деньги, которые Детская школа искусств получила в 2018 году за победу в областном конкурсе «Звезда культуры».

Имя великого русского композитора было присвоено школе в 2000 году, с тех пор в коллективе ведется работа по сбору материалов и экспонатов для открытия школьного музея о жизни и творчестве Михаила Ивановича Глинки. В 2016 году Всеволожская ДШИ вошла в Содружество школ России, которые, как и наша, носят имя этого композитора.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

