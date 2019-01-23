Торжественное мероприятие, посвященное вручению символичного ключа воспитанникам детсада в Кудрово, состоялось сегодня, 23 января, в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест и оборудовано современными технологиями. Отметим, что в детсаду внедрена новая система управления.

– Сегодня Ленинградская область переходит на новые стандарты в системе управления, – проинформировал глава региона. – Теперь детсады и школы станут одним юридическим лицом. Такой структурой будет руководить один человек. Думаю, что благодаря этому управлять учреждениями станет легче. Хочу отметить, также если раньше в детсады записывали детей от трех лет, то теперь принимают ребятишек уже с двух лет, наша сверхзадача – открыть ясельные группы от 1,5 лет. Отмечу, что все детские сады отлично оборудованы.

По словам губернатора, интерактивные доски, мультимедийные системы, красивые игрушки находятся «на должном уровне».

– Действительно, та высокая планка, которую мы взяли в оснащении детсадов, требует дополнительного финансирования, – проинформировал губернатор. – Поэтому мы вместе с районами стараемся решить этот вопрос. Не менее важная проблема – содержание детсадов. Ежегодно расходы на нужды составляют более одного миллиарда рублей. Но мы готовы выделять средства, так как год в этом году оказался профицитный. Нам удалось сэкономить около 14 млрд руб. Поэтому все обязательства будут выполнены.

Губернатор также отметил, что последний год оказался переломным в отношениях с застройщиками, которые «теперь строят и сразу передают на баланс района социальные объекты, а потом по мере финансирования, получают деньги из бюджета».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА