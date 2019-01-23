Городские депутаты на своем заседании 22 января рассматривали вопрос о судьбе Всеволожского историко-краеведческого музея, который был создан решением № 64 от 20 сентября 2011 года, но так и не стал за прошедшее время полноценным учреждением, выполняющим возложенные на него функции. У музея до сих пор нет собственного помещения и отсутствуют экспонаты, а деятельность директора ограничивается в основном проведением выездных выставок, посвященных истории города.

Часть депутатов считает неоправданными затраты на содержание музея, который обходится бюджету в 1 млн 200 тысяч рублей, причем большая часть этих денег – заработная плата директора. Деятельность учреждения не оправдывает надежд и является в большей степени формальной.

Обсудив этот давно назревший вопрос, депутаты все-таки не стали голосовать за ликвидацию ими же созданного музея. Счастливому спасению учреждение обязано, главным образом, главе МО «Город Всеволожск». Ангелина Плыгун убедила народных избранников в том, что город имеет право на историю, а хранилищем исторической памяти являются музеи.

С этим нельзя не согласиться: музей Всеволожску необходим, но музей дееспособный. Любые трудности, даже отсутствие отдельного помещения, можно преодолеть, если руководство учреждением доверить энтузиасту и патриоту города.

Соб. инф.

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»