Ставший уже традиционным, районный фольклорный фестиваль «Сияние Рождества» прошел в минувшую субботу в КДЦ «Южный», завершив собой череду рождественских и крещенских праздников.

Лучшие коллективы района: «Колечко» Детской школы искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожска, детский фольклорный ансамбль «Варока» Лесколовского дома культуры, ансамбль «Талан» из поселка им. Морозова, фольклорная студия «ЗДРАВА» Молодежного подросткового клуба «Росинка» г. Всеволожска, – все эти коллективы уже не первый год участвуют в фестивале. Но на этот раз его география заметно расширилась. Показать свое мастерство и порадовать зрителей во Всеволожск на фестиваль приехали коллективы из Лужского и Волховского районов, из Тихвина и Санкт-Петербурга.

Самодеятельные артисты, в основном детские, до глубокого вечера исполняли Рождественские песнопения, колядовали и христославили, развлекали зрителей песнями и танцами, вовлекая в этот огромный святочный хоровод всех, от мала до велика.

Руководитель ансамбля «Колечко» и одна из организаторов фестиваля Наталья Сизова рассказала нашему корреспонденту, что Всеволожский фестиваль вышел на новую орбиту, принял участие в культурном молодежном форуме «Таврида», стал одним из победителей и был поощрен грантом, что позволило провести нынешний рождественский фестиваль с еще с большим размахом. В том числе приготовить необычные рождественские подарки для всех участников.

Какие еще сюрпризы подготовил нам очередной районный фестиваль «Рождественское сияние» наши читатели узнают в материале Татьяны Трубачевой из очередного номера газеты «Всеволожские вести».

Фото Антона ЛЯПИНА