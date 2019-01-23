Почетной грамотой Совета депутатов МО «Город Всеволожск» награждена наша коллега Татьяна Трубачева.

Её яркие, эмоциональные материалы в газете «Всеволожские вести», посвященные людям родного края – талантливым ремесленникам, деятелям науки и искусства, ветеранам войны, всегда вызывают восторженные отклики читателей.

Татьяна Анатольевна одинаково талантлива в разных сферах журналистики. Её голос прекрасно знаком любителям радио, она давно и очень успешно работает на Радио России, где ведёт авторскую передачу «Пулковский меридиан». Героями ее радиоэфиров много раз становились руководители Всеволожского района и города Всеволожска.

Почетной грамотой депутаты отметили заслуги Татьяны Трубачевой перед районом и городом и пожелали ей дальнейших творческих успехов.