Сегодня, 23 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район проинспектировал три детсада в Мурино и один в Кудрово.

Главу 47-го региона сопровождали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский и другие областные и районные чиновники. Воспитанники детских кружков продемонстрировали высоким гостям поделки, изготовленные своими руками, и даже подготовили концерт.

– Новый подход к открытию детсадов при школах позволил сэкономить средства, – отметил Александр Дрозденко. – В марте в Мурино планируется открыть еще два дошкольных учреждения. Наша главная задача обеспечить всех дошколят проблемных новостроек местами в детсадах.

По словам Андрея Низовского, Всеволожский район потратил на строительство и выкуп детсадов 2,5 млрд рублей. Из районного бюджета было потрачено 263 млн руб.

– В конце прошлого года в Мурино на базе Муринского центра образования № 2 начали функционировать три новых детсада, рассчитанные на 340 детей, – рассказали в комитете по образованию Всеволожского района. – Всего в детсадах 17 групп. Дошкольные учреждения полностью оборудованы, в каждом отделении есть методический и медицинский кабинеты, прачечная, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, игровые комплексы и библиотека. Все оснащено исходя из возрастных особенностей детей.

– Дети у нас получают все необходимые витамины, – проинформировал директор одного из детсадов в Мурино Александр Деревянко. – Малышей кормят пять раз. В ежедневном рационе молочные продукты, мясо, овощи, фрукты. Все блюда готовим в детсаду. В еде минимальное количество соли. Меню для аллергиков – отдельное. Особенность нашего детсада в том, что предусмотрен индивидуальный подход к каждому ребенку.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

