В деревне Порожки пройдет реконструкция операции «Январский гром» в честь снятия блокады Ленинграда

Военно-историческая реконструкция «Январский гром», посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года, пройдет накануне в деревне Порожки Ломоносовского района.

Около 600 представителей военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья примут участие в реконструкции событий тех дней.

В 12.00 откроются интерактивные площадки, демонстрация техники и артиллерии, выставки оружия и связи. В течение всего дня будет проводиться палаточная выставка быта солдат и медиков времен Великой Отечественной войны. В 14.00 начнется военно-историческая реконструкция.

Подробнее о событии можно посмотреть на странице мероприятия «ВКонтакте».