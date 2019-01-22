Нетрезвого водителя поймали на Колтушском шоссе с полным баком похищенного бензина

Отдел вневедомственной охраны войск нацгвардии по Всеволожскому району задержал сбежавшего с заправочной станции мужчину. 50-летний водитель подозревается в том, что заправил бензобак своего Renault Logan на сумму 1921 рубль и уехал, не оплатив чек.

Информацию о том, что на Колтушском шоссе, 303, сработала кнопка тревожной сигнализации, наряд вневедомственной охраны получил за полночь, находясь на маршруте патрулирования, сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Оперативники сразу прибыли на объект. В ходе следственных действий удалось выяснить номерные знаки автомобиля, а также установить приметы злоумышленника.

По горячим следам удалось найти подозреваемого – автомобиль был припаркован около дома № 117 на Колтушском шоссе. В салоне машины находился заметно «поддатый» мужчина. Его передали наряду ДПС. В данный момент по инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.