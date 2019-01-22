Оформить биометрический загранпаспорт теперь можно через МФЦ «Всеволожский»

В МФЦ «Мои Документы» Ленобласти началась выдача биометрических заграничных паспортов гражданам РФ в тестовом режиме.

Первым МФЦ, предоставляющим соответствующую услугу, стал филиал «Всеволожский». Сегодня с 10.00 до 14.00 в пилотном режиме заявители могли подать документы на получение паспорта нового поколения. Впоследствии услуга появится в других отделениях МФЦ «Мои Документы».

Стать первыми заявителями, получившими паспорт нового поколения в МФЦ, можно только по предварительной записи по тел. 8-800-500-00-47.

Для оформления загранпаспорта необходимы следующие документы: паспорт, заранее заполненное заявление, старый заграничный паспорт, военный билет (для мужчин). Также нужно оплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, МФЦ «Мои Документы» Ленобласти за 2018 год обработали свыше 4 миллионов обращений, это количество в два раза превышает численность населения региона. Во Всеволожском районе работает шесть центров по оказанию услуг населению в наиболее крупных поселениях.