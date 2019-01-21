В конце XIX – начале XX века многие эстонские семьи в связи с нехваткой земель, неурожаем и в поисках лучшей жизни начали активно переселяться из Эстляндской и севера Лифляндской губерний в восточном направлении, в том числе и в окрестности нынешнего города Всеволожска.

К 1918 г. в деревнях Рябово, Щеглово, Черная Речка, Каменка и Токсово проживало несколько десятков эстонцев-переселенцев. К 1926 г. в Рябово насчитывалось 15 эстонцев, имелось 4 эстонских хозяйства.

Эстонцы, жившие в окрестностях станции Всеволожской, посещали немецкие и финские евангелическо-лютеранские церкви. В Рябово располагалась церковь Святой Регины (сгорела в 1942 г.), где несколько раз в год проводились богослужения на эстонском языке. Сейчас в Рябово (район города Всеволожска), на Нагорной улице, сохранилось старинное лютеранское кладбище. Эстонцы часто приезжали отдыхать в живописные места вблизи станции Всеволожская. 18 июля 1935 г. ленинградский эстонский Дом просвещения им. В.Э. Кингисеппа совместно с Союзом Эстонской Красной армии и типографией «Кюльвая» организовал выездную поездку на станцию Всеволожскую. Выступил духовой оркестр, собравшиеся играли в волейбол и лапту. Такая же поездка состоялась 24 июня 1937 года.

В феврале 2018 г. исполнилось 95 лет со дня основания Всеволожского агропромышленного техникума. Его история началась в 1923 г., когда был принят устав Финского сельскохозяйственного техникума, открывшегося на мызе Рябово Пригородного района, недалеко от дачного поселка Всеволожский (с 1963 г. – город Всеволожск). Первым директором являлся финн Симо (Семён) Давыдович Пеллинен. С 1926 по ноябрь 1936 гг. техникум возглавлял финн Николай Павлович Пеллинен. После этого директором был эстонец А. Рейнвальд.

С 1934–35 учебного года в техникуме стали обучать эстонцев: его преобразовали в Финско-­Эстонский сельскохозяйственный техникум (по­эстонски – Soome­Eesti Pоllumajanduse Tehnikum). Директором эстонского отделения назначили эстонца по фамилии Вийнерфельдт, позже этот пост занял товарищ Сыэрд. Занятия проходили в 2­этажном деревянном корпусе, возведенном в 1932 г. На эстонском отделении готовили по нескольким специальностям. В 1935 г. принимались заявления абитуриентов (16–30 лет) на специальность «Зоотехник» (срок обучения 3,5 года; вступительные экзамены: эстонский и русский языки, химия, обществознание, математика). В 1937 г. принимались заявления от абитуриентов на специальность «Агроном» (срок обучения – 4 года). Учащихся обеспечивали общежитием, им выплачивалась стипендия (от 67 до 100 рублей), работала столовая. Техникум находился в пограничной зоне, абитуриенты должны были иметь «пропуск-разрешение» от местного органа НКВД на право въезда в погранзону.

С месячной задержкой начался 1934–1935 учебный год, лишь в октябре: не было преподавателей. Они могли приезжать из Ленинграда только к вечерним парам. Часто случались перебои с электричеством: учащимся приходилось по 2–3 часа сидеть в классах без света (учились по 8 часов в день). Средний размер стипендии в 1935 г. составлял 72 рубля в месяц. К июню 1935 г.

в техникуме учились свыше 250 учащихся (из них 29 человек – учащиеся эстонского отделения). К началу 1936–1937 учебного года на эстонском отделении не хватало преподавателей по 5 дисциплинам. Учащиеся проходили практику в колхозах. К 1937 г. техникуму принадлежали 2 лошади и 1 свинья. Деятельность учебного заведения освещалась на страницах газеты на эстонском языке «Эдази» («Edasi») и газет на финском языке «Вапаус» («Vapaus») и «Нуори Каарти» («Nuori Kaarti»), все эти газеты выходили в Ленинграде.

В техникум приезжали поступать эстонцы со всей страны: лучшие ученики эстонской школы в Бешково Плюсского района – Кролл, Пайде и Йыкс – отправились весной 1936 г. сдавать вступительные экзамены.

В Финско-Эстонском сельскохозяйственном техникуме учился известный эстонский валторнист, дирижер оркестра, преподаватель, почетный гражданин волости Мярьямаа Роберт Касемяэ (21.05.1919–30.04.2015). Во время его двухгодичного обучения организовали оркестр, в котором Роберт играл на мандолине. В 1939 г. техникум окончил директор Ряпинской садоводческой школы, заслуженный учитель Эстонской ССР Бернард Кярбис (род. 26.11.1918).

Репрессии коснулись преподавательского состава и учащихся. В июне 1937 г. уроженца деревни Островенка Дарьинского сельсовета Лужского района, молодежного организатора техникума Александра Тикмана заклеймили кулаком за то, что его родители ранее владели мельницей и нанимали рабочих. Согласно распоряжению от 20.08.1937 г. учебное заведение преобразовали во Всеволожский сельскохозяйственный техникум, куда начали принимать вне зависимости от национальной принадлежности, обучение стало вестись только на русском языке.

Сейчас во Всеволожске есть улица Вокка, названная так по имени краеведа, историка и журналиста, первого почётного гражданина этого города (1988) Гергарда Яковлевича Вокка (1887–1988), который родился в Тарту, но связал жизнь со Всеволожском.

В настоящее время крепнут связи между Эстонией и Всеволожским районом. 26 июля 2009 г.

между муниципалитетами Вихти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Токсово подписано Соглашение о сотрудничестве. В июле 2016 г. эстонская делегация из Отепя прибыла во Всеволожский район и встретилась с представителями администрации и совета депутатов Всеволожского района; на встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество.

Сергей Александрович ТАМБИ, выпускник МГИМО МИД России

На иллюстрациях сверху вниз: Бернард Кярбис, первый почетный гражданин Всеволожска Гергард Яковлевич Вокка

Об авторе

Сергею Тамби 27 лет. Он родился и живет в Санкт-Петербурге. После окончания факультета Международных отношений СПбГУ окончил магистратуру Тартуского университета в Эстонии и магистратуру МГИМО МИД России в Москве. Работает переводчиком с эстонского языка на русский. Вот что пишет Сергей о себе в письме в редакцию:

«Несколько лет назад, благодаря владению эстонским языком, я начал изучать историю эстонских поселений Северо­-Запада России, проводил научные изыскания по истории поселений волосовских, гатчинских, ямбургских, лужских, ораниенбаумских и тосненских эстонцев­поселенцев, которые приехали в конце XIX – начале XX веков (в связи с нехваткой земель и в поисках лучшей жизни) из Эстляндской и Лифляндской губерний в Санкт-Петербургскую губернию. Сейчас мне было интересно заниматься историей всеволожских эстонцев, так как мне нравится город Всеволожск и Всеволожский район, его достопримечательности. В настоящее время в отечественной и зарубежной историографии отсутствует комплексное исследование по всеволожским эстонцам. К тому же у меня есть еще одна связь со Всеволожском. Всеволожец, автор слов Гимна города Всеволожска, член Союза писателей России, руководитель творческого объединения литераторов Всеволожска, поэт, писатель и бард – Николай Алексеевич Тамби (24.10.1944 – 20.12.2007) – является братом (по матери) моего дедушки. В детстве он дарил и подписывал мне свои сборники рассказов и стихотворений».