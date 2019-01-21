Ученики школ Всеволожского района примут участие в III областном чемпионате профессионального мастерства JuniorSkills, который пройдет с 24 по 26 января.

Честь района будут защищать 16 школьников в возрасте от 10 до 14 лет из Лицея № 1 г. Всеволожска, Агалатовского центра образования, Центра образования «Кудрово», Всеволожских школ № 6 и № 2. На соревнования, которые пройдут на базе Кировского политехнического техникума, ребята поедут в сопровождении педагогов. Под руководством наставников дети будут соревноваться в компетенциях «Прототипирование», «Медиакоммуникации», «Интернет вещей» и «Мобильная робототехника».

Всего в областном чемпионате JuniorSkills примут участие 120 школьников из разных районов Ленинградской области – почти в два раза больше, чем в прошлом году.