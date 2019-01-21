Вчера, 20 января, в деревне Юкки прошел Всероссийский день снега. На праздник зимних видов спорта, который традиционно отмечается в предпоследнее воскресенье января, собралось больше 300 детей и около 500 родителей и болельщиков.

В программу Дня снега вошли соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу, игры в снежки, веселые эстафеты и перетягивание каната.

– Участие в таких праздниках формирует позитивные жизненные установки, – считают организаторы мероприятия. – Это хороший повод приобщить население Ленинградской области к регулярным спортивным занятиям и зимним видам спорта.

Напомним, в Ленинградской области функционирует более десяти горнолыжных курортов («Игора», «Красное озеро», «Золотая долина», «Охта парк», «Туутари парк» и другие), на склонах которых ежегодно катаются тысячи сноубордистов и лыжников Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти