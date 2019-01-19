В 2019 году исполняется 10 лет со дня создания детско-юношеского хора «София» при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни. Хор неоднократно становился лауреатом Международных конкурсов, известность его распространилась далеко за пределы Всеволожска и Санкт-Петербурга. В канун юбилейной даты редактор газеты «Дорога жизни» Сергей Петров побеседовал с бессменным регентом хора «София» Мариной Владимировной Гуцу.

– Марина Владимировна, вспоминая пение хора десятилетней давности на литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа, нельзя сказать, что оно было слаженным. В тот момент казалось, судьба у хора будет непростой. Однако несколько лет упорной работы, и происходит преображение – хор становится лауреатом различных конкурсов, выступает в Выборге, в Эстонии, Финляндии, Греции, Италии. Расскажите, как создавался хор, с какими трудностями Вам пришлось столкнуться?

– Хор был создан по совету нашего большого друга, священника храма Смоленской иконы Божьей Матери протоиерея Богдана Жука в 2009 году. Отец Богдан возглавляет благотворительный фонд «Свет», который помогает детям бороться с онкологическими заболеваниями. Этот фонд создан при городской больнице

№ 31 на Крестовском острове. Это обычная больница, но имеется там и детское отделение, в котором лечат лейкоз. Однажды, во время дружеской беседы, на которой присутствовали наши дети, мы начали что-то напевать, я музицировала, а отец Богдан, прослушав, вдруг говорит: «Матушка, нужно создавать хор». А как создавать хор, у меня дети маленькие, Коле тогда 2 года было. Но о. Богдан был настойчив: надо создавать, и всё… Наши дети несколько раз встретились, провели спевку и однажды спели в храме на службе.

– Состав хора в первое время был небольшим?

– В первый год на хор приходило не более 12 детей, и то это для меня было большим счастьем, так как обычно набиралось около 6 человек. В басах был один мой Сережа, который ещё нащупывал свою партию, был в переходном возрасте.

– Наверное, и далеко идущих планов не строили?

– Ни о чем мы тогда не задумывались. Просто создали хор, стали петь на службе по благословению. Вскоре я начала замечать, что детям это нравится. Во-первых, мы сразу поставили задачу петь на четыре голоса, равняясь на большой хор. В таком формате детские хоры обычно не работают. У детей существует унисон, это 1, 2 классы музыкальной школы, потом двухголосье и к 4 классу трех- и четырехголосье. Когда мальчики повзрослели, у нас появились басы. В музыкальной школе дети с подобным пением не сталкивались и это, на мой взгляд, являлось для них творческим стимулом. Постепенно хор стал притягивать людей, рос количественно, но развивался, если так можно выразиться внутриутробно, аккумулируя в себе силы.

– Когда состоялись первые концерты вне стен родного храма?

– Наш покровитель отец Богдан вывел нас в люди, пригласив выступать для больных лейкозом детей в больнице № 31 на Рождественские праздники. Четыре года подряд мы служили литургию на второй или третий день Рождества. Пели колядки, русские песни… Посещение больницы было нелегким испытанием для детей. Представьте, некоторые зрители (больные детки) лежали с капельницами. Наши хористы плакали от увиденного, переживали. Но посещать такие места надо! Один раз с нами выступал там народный артист СССР, певец Эдуард Хиль. Это был второй или третий год хора. Всё было неплохо, но все же наше пение не дотягивало до уровня, который я держу в голове. После службы Эдуард Хиль подошел ко мне и поблагодарил за пение, а я извинилась за то, что мы поплавали немного в «Милости мира». А он говорит: «Знаете, я за пение в храме отдал бы все свои песни». И даже прослезился. Вообще, хочу сказать, Хиль был человеком верующим, серьезным и никак не соответствовал своему сценическому образу. Царство ему Небесное!

– В 2015 году в реконструированном Доме ветеранов сцены на Петровском острове в Петербурге директор этого заведения показывала мне великолепно отреставрированную Домовую церковь и пригласила на службу, сказав, что на литургии у них иногда поет очень хороший детский хор из Всеволожска. Честно говоря, я тогда очень удивился, что хор столь быстро приобрел известность за пределами Всеволожска.

– Да, в Доме ветеранов сцены мы пели на первой Божественной литургии в домовом храме Святителя Николая. С нами пел детский хор телевидения и радио под управлением Игоря Грибкова. Пели двумя хорами по очереди. Очень интересно было всем. Приблизительно в это же время мы стали ездить на рождественские концерты в Выборг. Там проходил прекрасный фестиваль, к сожалению, его уже два года нет. Нас очень тепло встречали, кормили обедом в хорошем ресторане. Это тоже важно, поскольку до Выборга неблизкий путь. Вообще, культурная программа в Выборге была очень насыщенна, мы ходили на экскурсии, а вечером выступали в храме Петра и Павла – по-моему, это протестантский храм. Нас очень полюбила публика, мы были там с выступлениями 4 раза. Года три-четыре назад, когда хор в творческом отношении вырос, у нас состоялись поездки в Финляндию, Италию и Грецию.

– Наверное, в поездках были особо запоминающиеся случаи?

– Как-то произошла у нас поездка в Эстонию – в Таллин и Пюхтицы. Все шло по плану, но когда собрались в женский монастырь в Пюхтицы, нам говорят: там эпидемия гриппа и детям ехать нельзя. А у нас автобус заказан, и мы решили – поедем! Монахини почти все в лежку, петь на службе практически некому. И тогда запел наш хор. Поначалу отношение к нам было настороженное, но после службы меня пригласила игуменья и я услышала много восторженных слов. Она поблагодарила, сказала, что мы их выручили, пригласила приезжать петь в монастырь в любое время. Послушницы, когда мы уезжали, с такой любовью нас провожали, дарили конфеты, просили: «Поиграйте и попойте еще». Дети стали музицировать, я очень люблю этот момент – когда они действуют сами, и я их не заставляю. В общем, радостно было всем – и детям, и монахиням.

– Возвращаясь к сегодняшнему дню, могли бы Вы пояснить читателям, что собой представляет хор в настоящее время.

– Сегодня по списку в хоре около 60 человек. Как у нас построена работа? Дошкольное обучение взяла на себя Анна Львовна Трофимова. Она окончила музыкальное училище, потом институт Герцена как музыкальный руководитель, консерваторию как расшифровщик знаменного распева. Анна Львовна – прекрасный педагог, сама является мамой четверых детей. После десятилетнего возраста дети переходят ко мне в хор в основной состав. Имеется у нас и кандидатский хор, состоящий из детей возрастом от 8 до 9 лет. Они занимаются по субботам, вокалом с ними занимается Галина Константиновна Красоткина.

– Кто может поступить в хор? Есть ли конкурс?

– В хор могут все прийти, от детей нужно лишь желание. С кем-то, правда, приходится больше заниматься, а кто-то подготовлен лучше. Особенно хороший результат получается, когда дети учатся в музыкальной школе, хотя это не обязательно. С другой стороны, я никогда не скажу ребенку: не приходи. Я предложу ему вариант, как можно начать заниматься. Можно начинать в группе у Анны Львовны Трофимовой. Можно в кандидатском хоре. В большом составе без предварительной подготовки сейчас уже сложно петь.

– Чтобы руководить подобным хором, необходимо соответствующее музыкальное образование. Расскажите немного о себе. Вы воспитывались в верующей семье?

– У меня была потрясающая семья в плане порядочности. Храма у нас в городе не существовало, я тогда жила в Великих Луках. За городом храм был, и когда я ходила в музыкальную школу в возрасте семи лет, шла вдоль реки, а по реке – звон. У меня детское любопытство: что это такое, где это звонят? Возможно, с того момента молитва в сердце была всегда, было обращение к неведомому Богу. Я не знаю, откуда это…

А в храм я попала, уже когда начала учиться в музыкальном училище в Пскове. Меня как-то позвали прийти в хор попеть. В храме меня поразил регент, очень верующий человек, Николай Петрович – скрипач, окончивший московскую консерваторию. Для нас, молодых девочек, это была личность… Собственно, ради повышения своего музыкального образования я и записалась в хор, а отнюдь не духовные вещи меня привели в храм первоначально.

– А осознанно, как верующий человек, когда Вы пришли в храм?

– Это был храм Святителя Николая в местечке Любятово. Название Любятово – от слова любовь. Священник там потрясающий служил – отец Владимир Попов, он и сейчас жив. Когда владыка митрополит Тихон (Шевкунов) приехал недавно, то очень поддержал его. Потому что, оказывается, владыка Тихон в свое время тоже ездил к отцу Владимиру и тоже ждал от него наставления, потому что это потрясающий проповедник, человек энциклопедических знаний. Он окончил Тартуский университет, у него матушка Елена Константиновна – потомок князей Шаховских. Князь Сергей – отец матушки, был в Псковской миссии, если Вы знаете, была такая организация псковских священников во время войны. И вот отец Владимир привил нам любовь к храму, заставлял задумываться о многих серьезных вещах. Мы, молодежь, тогда слушали рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда», и он высказывал свое мнение. Отметил, что рад, что этот сюжет заставляет нас задуматься о Евангелии, прочитать его, осмыслить. И добавил, что потом мы уже сами сделаем выводы, какая музыка раскрывает или не раскрывает смысл Евангелия.

– С отцом Романом в Пскове познакомились?

– Да, в хоре. Я пришла во второй раз в жизни на клирос, у отца Романа папа умер, он приехал на сороковой день, мы разговорились и познакомились. Потом он мне как-то сказал: «Вы не хотите поступить в регентскую школу?» Я ответила отказом, сославшись на то, что у меня виды на консерваторию. Но вскоре он мне предложил съездить в Троице-Сергиеву лавру, и я увидела эту общность ребят: семинаристы, девушки с иконописного отделения. Услышала соборные молитвы. Приехала я оттуда совсем другой, эти пять дней меня полностью перевернули. И я решила поступать в регентскую школу. Были и личные мотивы, поскольку мы уже стали встречаться. Как-то мне отец Роман сказал: «Мне в жизни нужен человек, который любит храм, для которого бы храм стал как родной дом». Потом мы поженились и обвенчались. Сейчас воспитываем шестерых сыновей. А во Всеволожске живём уже 16 лет.

– Хор «София» неоднократно становился лауреатом престижных конкурсов. Расскажите о них.

– Мы стали лауреатом III степени конкурса «Зимняя сказка» в 2016 году и лауреатом I степени конкурса «Консонанс», он проходил в Печорах. Вообще, я с удовольствием участвую в конкурсах, потому что это стимул профессионально развиваться в дирижерско-хоровой практике. Кроме того, конкурсы сплачивают коллектив. Дети, когда со мной выезжают, потрясающе себя ведут, слушаются, помогают друг другу. Они видят, как поют другие, имеют возможность сопоставить.

– И последний вопрос: когда мы увидим диск с записями хора «София»?

– Этим летом мы пели в Череменецком монастыре под Лугой и регент меня тоже спросила: «Почему Вы не записываетесь? Приезжайте сюда, у нас акустика прекрасная». Я отказалась, возможно, я придумала себе какие-то требования завышенные. Мне казалось, что должно быть очень все хорошо выстроено. Студийная запись требует большой работы по партиям.

– Хору скоро десять лет, не повод ли?

– Может быть, и надо к десятилетию… Спасибо за идею. Материал, которым хочется поделиться со слушателями, у нас есть.

– Желаем творческих успехов!